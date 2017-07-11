Сирия: беженцы возвращаются в свои дома в провинции Хомс
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Хомс, 11 июля. Колонна автобусов с беженцами вернулась в квартал Аль-Ваер.
Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что 650 беженцев вернулись из контролируемого Турцией города Эль-Баб в освобожденный от боевиков квартал Аль-Ваер. Это стало возможно после полного обезвреживания всех взрывных устройств, оставленных террористами.
Отмечается, что в колонне в город Хомс вернулись 150 сирийских семей. Ранее сообщалось, что власти Хомса приняли все меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры района. Работы продолжаются до сих пор.
عودة أهالي حي الوعر إلى حمص قادمين من مدينة جرابلس— Hassan Ridha (@sayed_ridha) July 11, 2017
حيدر رزوق pic.twitter.com/fDxEJKDbVR