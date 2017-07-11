Сирия: беженцы возвращаются в свои дома в провинции Хомс

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Хомс, 11 июля. Колонна автобусов с беженцами вернулась в квартал Аль-Ваер.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что 650 беженцев вернулись из контролируемого Турцией города Эль-Баб в освобожденный от боевиков квартал Аль-Ваер. Это стало возможно после полного обезвреживания всех взрывных устройств, оставленных террористами.

Отмечается, что в колонне в город Хомс вернулись 150 сирийских семей. Ранее сообщалось, что власти Хомса приняли все меры по восстановлению разрушенной инфраструктуры района. Работы продолжаются до сих пор.