Дейр эз-Зор: ВВС САР атаковали крупный конвой ИГИЛ на границе провинции
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Дейр эз-Зор, 11 июля. Сирийские военные летчики нанесли авиаудар по отряду «Исламского государства»* на востоке провинции.
Сирийские источники сообщили об успешной воздушной операции ВВС Сирии, проведенной на границе провинций Дейр эз-Зор и Ракка. Отмечается, что конвой двигался из Ракки на помощь боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), осаждающим Дейр эз-Зор.
В результате авиационного удара уничтожено не менее четырех транспортных средств исламистов. Около десяти террористов были ликвидированы.
* Организация запрещена на территории РФ.