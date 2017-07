Саундтрек к «Форсажу» стал самым популярным видеороликом YouTube

В Избранное

Москва, 11 июля. Клип See You Again американского рэпера Уиза Халифы, который вошел в официальный саундтрек фильма «Форсаж 7», стал самым популярным видео на YouTube‍.

Ролик набрал 2,9 млрд просмотров — чуть больше чем клип корейского исполнителя PSY Gangnam Style, который посмотрели 2,8 млрд человек.

Напомним, что песня See You Again была посвящена игравшему в «Форсаже» актеру Полу Уокеру, который трагически погиб в автокатастрофе, не успев закончить съемки седьмой части франчайза. В самом фильме песня играет в момент прощания с актером, когда на экране показывают нарезку из предыдущих частей с его участием.