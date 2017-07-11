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Все отправления с AliExpress станут отслеживаемыми с 10 августа
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    Все отправления с AliExpress станут отслеживаемыми с 10 августа

    16:42  11 Июля 2017
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    Все отправления с AliExpress станут отслеживаемыми с 10 августа

    Пекин, 11 июля. Через месяц любая посылка с AliExpress будет отправляться со специальным штрих-кодом, который позволит отследить ее перемещение до места назначения. Таково требование компании, которое вступит в силу 10 августа.

    Пока это правило распространяется только на товары со стоимостью выше 2 долларов. В российском офисе AliExpress говорят, что процент потерь среди посылок, не отмеченных штрих-кодом, гораздо выше.

    Все отправления с AliExpress станут отслеживаемыми с 10 августа

    Нововведение позволит улучшить работу доставки товаров и существенно снизить градус недовольства клиентов. Об этом сообщает ТАСС. Отследить свою покупку можно будет на сайте AliExpress или через мобильное приложение. 

    Автор: Кира Мирова
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