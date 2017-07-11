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Алкоголик против коррупционера: в украинской политике началась новая битва
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    Алкоголик против коррупционера: в украинской политике началась новая битва

    17:03  11 Июля 2017
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    Прокурорское похмелье, или Зачем Ляшко обвинил Луценко в алкоголизме

    Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил генерального прокурора страны Юрия Луценко в алкоголизме. По словам депутата, сегодня Луценко должен был явиться на заседание Верховной рады, но не сделал этого из-за сильного похмелья.

    «Луценко говорит, что он в командировке. Я вам расскажу, в какой он командировке! До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается!» — негодует главный «радикал» Украины. Сверх того, Ляшко требует от генпрокурора сдать анализ крови на алкоголь, чтобы все могли убедиться «в какой он командировке».

    Что не поделили Луценко и Ляшко, и почему глава Радикальной партии пошел в атаку на Генпрокуратуру? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться известный украинский политолог Михаил Погребинский.

    Конечно, Олег Ляшко склонен к политическому эпатажу. Тем не менее сегодня Ляшко идет в атаку на генпрокурора Луценко не для того, чтобы попиариться, а потому, что боится: что тот угрожает его собственным позициям.

    «Олег Ляшко гневается потому, что Луценко «наезжает» на его людей в Раде. Тут нет ничего удивительно. Генпрокуратура действительно подала заявление на лишение депутатской неприкосновенности нескольких союзников Ляшко в парламенте. Ляшко, я думаю, будет оскорблять Луценко и качать права до последнего. Может, у него даже получится отбить своих людей. Все же в свое время — в 2015 году — Ляшко смог отстоять депутатскую неприкосновенность Игоря Мосийчука, а ведь тот был откровенным бандитом, и генпрокурор Шокин даже продемонстрировал видео, на котором он брал взятку», — приводит свою точку зрения глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

    Юрий Луценко

    Луценко также атакует позиции главы Радикальной партии, но пока у него мало что получается, продолжает Погребинский. Из пяти депутатов, которых Генпрокуратура хочет лишить неприкосновенности, двое уже вышли сухими из воды. Комитет Верховной рады по регламенту не поддержал предложение Луценко о лишении их юридической неприкосновенности.

    Пока голоса для снятия неприкосновенности набираются только против Борислава Розенблата, но тот явно интересует Луценко лишь в самую последнюю очередь. Как и Розенблат, Юрий Луценко является частью «команды президента».

    В Раде играют только на деньги

    В любом случае, в прицеле Луценко сейчас Ляшко и его люди в Верховной раде. Тем не менее эту борьбу украинских прокуроров и депутатов нельзя в полной мере расценивать как политическое противостояние или даже попытку Петра Порошенко укрепить свой контроль над парламентом.

    «Все в Раде играют в свои игры, и играют они на деньги. Ляшко в очередной раз что-то где-то недодали. Потому сейчас он и выступает против президентских инициатив в парламенте. Так он набивает себе цену, прекрасно понимая, что рано или поздно голоса его партии потребуются Порошенко. Ляшко и его партия — это никакая не политическая сила, а коммерческий проект», — подводит итог Погребинский.

    «Железный Юрий» прорубается вперед

    Если Ляшко хочет денег и боится за свои позиции в Раде, то «алкоголик» Луценко во всей этой истории именно что занимается самопиаром, считает другой собеседник нашего агентства, политолог Михаил Павлив.

    «Преследуя своих депутатов, Луценко идет ледоколом через Раду и все ее комитеты. «Железный Юрий» — а так Луценко в шутку называли в то время, когда он возглавлял МВД Украины — очень многое поставил на свою прокурорскую должность. Луценко — дьявольски амбициозный человек. Он хочет много больше, чем просто пост генпрокурора — пусть даже это все еще очень мощная должность на Украине», — заявил глава Фонда гуманитарных стратегий.

    Луценко сделал ставку на то, чтобы сделать из прокурорской деятельности шоу

    Сейчас Луценко сделал ставку на то, чтобы сделать из прокурорской деятельности шоу. Так он надеется понравиться украинскому избирателю. В этом смысле гневные крики Ляшко, обвиняющего его в алкоголизме, только ему на руку. Любой пиар — вещь нелишняя.

    «Возможно, все его действия на посту главы Генпрокуратуры и сделали Луценко посмешищем для людей квалифицированных. Возможно, сражаясь с депутатами, он теряет баллы внутри киевского политикума. Тем не менее он приобретает их в электоральном плане. Обыватель ведь не сильно вникает в суть прокурорской работы. Это внимание к его действиям со стороны народа и продолжает гнать Луценко вперед, несмотря на все шишки и возможные имиджевые потери», — заключает Михаил Павлив.

    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #мосийчук #генпрокуратура #верховная рада #луценко #ляшко #павлив #погребинский #розенблат
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