Алкоголик против коррупционера: в украинской политике началась новая битва

В Избранное

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил генерального прокурора страны Юрия Луценко в алкоголизме. По словам депутата, сегодня Луценко должен был явиться на заседание Верховной рады, но не сделал этого из-за сильного похмелья.

«Луценко говорит, что он в командировке. Я вам расскажу, в какой он командировке! До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается!» — негодует главный «радикал» Украины. Сверх того, Ляшко требует от генпрокурора сдать анализ крови на алкоголь, чтобы все могли убедиться «в какой он командировке».

Что не поделили Луценко и Ляшко, и почему глава Радикальной партии пошел в атаку на Генпрокуратуру? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться известный украинский политолог Михаил Погребинский.

Конечно, Олег Ляшко склонен к политическому эпатажу. Тем не менее сегодня Ляшко идет в атаку на генпрокурора Луценко не для того, чтобы попиариться, а потому, что боится: что тот угрожает его собственным позициям.

«Олег Ляшко гневается потому, что Луценко «наезжает» на его людей в Раде. Тут нет ничего удивительно. Генпрокуратура действительно подала заявление на лишение депутатской неприкосновенности нескольких союзников Ляшко в парламенте. Ляшко, я думаю, будет оскорблять Луценко и качать права до последнего. Может, у него даже получится отбить своих людей. Все же в свое время — в 2015 году — Ляшко смог отстоять депутатскую неприкосновенность Игоря Мосийчука, а ведь тот был откровенным бандитом, и генпрокурор Шокин даже продемонстрировал видео, на котором он брал взятку», — приводит свою точку зрения глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Луценко также атакует позиции главы Радикальной партии, но пока у него мало что получается, продолжает Погребинский. Из пяти депутатов, которых Генпрокуратура хочет лишить неприкосновенности, двое уже вышли сухими из воды. Комитет Верховной рады по регламенту не поддержал предложение Луценко о лишении их юридической неприкосновенности.

Пока голоса для снятия неприкосновенности набираются только против Борислава Розенблата, но тот явно интересует Луценко лишь в самую последнюю очередь. Как и Розенблат, Юрий Луценко является частью «команды президента».

В Раде играют только на деньги

В любом случае, в прицеле Луценко сейчас Ляшко и его люди в Верховной раде. Тем не менее эту борьбу украинских прокуроров и депутатов нельзя в полной мере расценивать как политическое противостояние или даже попытку Петра Порошенко укрепить свой контроль над парламентом.

«Все в Раде играют в свои игры, и играют они на деньги. Ляшко в очередной раз что-то где-то недодали. Потому сейчас он и выступает против президентских инициатив в парламенте. Так он набивает себе цену, прекрасно понимая, что рано или поздно голоса его партии потребуются Порошенко. Ляшко и его партия — это никакая не политическая сила, а коммерческий проект», — подводит итог Погребинский.

«Железный Юрий» прорубается вперед

Если Ляшко хочет денег и боится за свои позиции в Раде, то «алкоголик» Луценко во всей этой истории именно что занимается самопиаром, считает другой собеседник нашего агентства, политолог Михаил Павлив.

«Преследуя своих депутатов, Луценко идет ледоколом через Раду и все ее комитеты. «Железный Юрий» — а так Луценко в шутку называли в то время, когда он возглавлял МВД Украины — очень многое поставил на свою прокурорскую должность. Луценко — дьявольски амбициозный человек. Он хочет много больше, чем просто пост генпрокурора — пусть даже это все еще очень мощная должность на Украине», — заявил глава Фонда гуманитарных стратегий.

Сейчас Луценко сделал ставку на то, чтобы сделать из прокурорской деятельности шоу. Так он надеется понравиться украинскому избирателю. В этом смысле гневные крики Ляшко, обвиняющего его в алкоголизме, только ему на руку. Любой пиар — вещь нелишняя.