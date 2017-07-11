Сирия: российские военные провели в Алеппо три гуманитарные акции

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Алеппо, 11 июля. За минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели три гуманитарные акции в Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в течение дня российский Центр примирения в Сирии доставил мирным жителям Алеппо более 3,6 тонн гуманитарной помощи, которая состояла из продуктовых наборов, предметов первой необходимости и питьевой воды. В ходе гуманитарных акций российские военные медики оказали помощь 300 жителям Алеппо.

Кроме того, представители Центра примирения провели две гуманитарные акции по линии ООН, доставив продукты питания в район города Дейр-эз-Зор, а также в населенный пункт Тафас в провинции Даръа.