Джон Сноу показал пародию на персонажей «Игры престолов»

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Лос-Анджелес, 11 июля. Актер Кит Харрингтон, известный по сериалу «Игра престолов», прошел «кастинг» в эфире вечернего шоу Jimmy Kimmel Live. Ведущий программы Джимми Киммел показал видео, на котором якобы Харрингтон проходит кастинг для сериала «Игра престолов».

В двухминутном видео актер пробуется на роль Серсеи Ланнистер и даже Дейенерис Таргариен, «одичалой» Игритт, Арьи Старк, великана Ходора, белого ходока.

Несмотря на все старания актера, продюсеры оказались непреклонны — Харрингтон не подходит ни на одну из ролей. В конце концов, отчаявшийся актер предстает в образе Гарри Поттера в надежде произвести впечатление на создателей сериала.

Ранее сообщалось, что премьера нового сезона «Игры престолов» пройдет в московском метрополитене.