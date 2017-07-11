Принять участие в переписи населения можно будет с помощью смартфона — Медведев

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Москва, 11 июля. Российские власти намерены существенно упростить процедуру переписи населения в 2020 году. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, помимо обычных переписчиков, которые будут ходить по квартирам, в переписи будут задействованы специальные планшеты, что существенно упростит сбор данных. Кроме того, россияне могут самостоятельно заполнить анкету в Интернете.