Принять участие в переписи населения можно будет с помощью смартфона — Медведев
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Москва, 11 июля. Российские власти намерены существенно упростить процедуру переписи населения в 2020 году. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, помимо обычных переписчиков, которые будут ходить по квартирам, в переписи будут задействованы специальные планшеты, что существенно упростит сбор данных. Кроме того, россияне могут самостоятельно заполнить анкету в Интернете.
«Это, действительно, и удобнее, и быстрее, можно ввести данные в любое время и в любом месте, используя домашний компьютер, смартфон или какие-либо еще иные приспособления», — отметил глава правительства.