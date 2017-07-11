Переговоры по выходу Британии из Евросоюза могут растянуться на два года

В Избранное

Лондон, 11 июля. Представитель Еврокомиссии заявил, что переговоры с Великобританией по выходу из состава Евросоюза могут продлиться более двух лет.

По словам Маргаритиса Схинаса, Brexit станет возможным только при «единогласном одобрении всех стран-участниц Евросоюза», передает ТАСС.

Напомним, что прошлым летом в Соединенном Королевстве прошел референдум по выходу из состава ЕС. Большинство граждан проголосовали за эту инициативу.