ВМФ и ВКС РФ наблюдают за учениями США и Украины в Черном море

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Севастополь, 11 июля. За ходом совместных американо-украинских учений Sea Breeze-2017, которые проходят в северо-западной части Черного моря, следят российские спутники, и самолеты.

К району, где разворачиваются действия, отправлен и разведывательный корабль «Приазовье». Он соблюдает дистанцию и принятые правила маневрирования, отслеживая передвижение участников учений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в крымских силовых ведомствах.

Напомним, маневры Sea Breeze-2017 начались накануне. Помимо организаторов — Украины и США, в них представлены около трех десятков стран. Завершатся учения 20 июля.