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Трамп хочет провести Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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    Трамп хочет провести Олимпийские игры в Лос-Анджелесе

    16:22  11 Июля 2017
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    Трамп хочет провести Олимпийские игры в Лос-Анджелесе

    Вашингтон, 11 июля. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться права на проведение Олимпийских игр в США.

    «Усердно трудимся, чтобы Олимпийские игры прошли в США (Лос-Анджелес). Следите за новостями», — пишет он в Twitter.

    Отметим, что Соединенные Штаты уже восемь раз принимали у себя Олимпийские игры. Последний раз Олимпиада проходила на американской земле зимой 2002 года в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Помимо Солт-Лейк-Сити на право проведения Игр тогда претендовали шведский Эстерсунд, швейцарский Сьон и канадский Квебек.           

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #трамп
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