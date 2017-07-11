Трамп хочет провести Олимпийские игры в Лос-Анджелесе

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Вашингтон, 11 июля. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться права на проведение Олимпийских игр в США.

«Усердно трудимся, чтобы Олимпийские игры прошли в США (Лос-Анджелес). Следите за новостями», — пишет он в Twitter.

Отметим, что Соединенные Штаты уже восемь раз принимали у себя Олимпийские игры. Последний раз Олимпиада проходила на американской земле зимой 2002 года в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Помимо Солт-Лейк-Сити на право проведения Игр тогда претендовали шведский Эстерсунд, швейцарский Сьон и канадский Квебек.