Новости ДНР и ЛНР: кто делает бомбы в Донбассе, солдаты ВСУ стреляют друг в друга

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Донбасс, 11 июля. Киеву не выгодно выполнение экономической части минских соглашений. Иностранные инструкторы обучают украинских силовиков террористическим методам ведения боевых действий. Преступники, которые организовали теракт в центре Луганска, уже задержаны. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Киев снова юлит

Киеву не слишком выгодно выполнение экономической части минских соглашений. Об этом заявил на переговорах трехсторонней группы в Минске председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Украина готова действовать только тогда, когда у нее есть финансовая заинтересованность. Но когда дело доходит до выполнения экономических пунктов минских мер, Киев сразу ищет причины, чтобы этого не делать.

Пушилин напомнил попытки Украины выдать за выполнение соглашений передвижение вдоль линии соприкосновения бронированных машин с банкоматами. В Донецке от Киева не ждут ничего хорошего — особенно в условиях, когда различные ведомства на Украине до сих пор делят финансовые потоки и зоны ответственности.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года. Их экономическая часть определяет полное восстановление социально-экономических связей, выплату пенсий и иных переводов, включая оплату коммунальных счетов и возобновление налогообложения.

Наемники и самодельные бомбы

Иностранные инструкторы времени в Донбассе зря не теряют. По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, они обучают украинских силовиков террористическим методам ведения боевых действий.

Например, разведке ДНР известно, что в Хмельницкой области существует больше 200 учебных центров. Там инструкторы по минно-взрывному делу проводят занятия с солдатами 48-й отдельной инженерной бригады. Они учатся изготовлять самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Также западные специалисты обучают украинских диверсантов маскировать взрывные устройства под предметы быта.

Где военнослужащие ВСУ смогут применить эти умения? Конечно же, в городах народных республик, спецслужбы которых раз за разом предотвращают потенциальные теракты. Буквально накануне благодаря бдительности местного жителя удалось зафиксировать деятельность двух диверсантов в Луганске. И таких примеров много.

«Военное руководство Украины по-прежнему держит курс на дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе, используя террористические методы», — подчеркивает Басурин.

ВСУ под Луганском

Собственно, люди, которые организовали теракт в центре Луганска, уже задержаны. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Сейчас полиция ЛНР работает с задержанными и пытается установить их причастность к совершению преступления. Несколько дней назад в результате двух взрывов погибла женщина, еще пять человек получили ранения.

Украина вообще развила на луганском направлении бурную деятельность. Так, подразделения ВСУ продолжают перебрасывать военную технику и тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Так, по данным разведки ЛНР, украинские силовики направили в район населенного пункта Валуйское две самоходные артиллерийские установки «Акация» калибра 152 мм. Туда же были переброшены и три грузовых автомобиля «Урал» с боеприпасами. А на позициях ВСУ в районе поселка Болотенное разведка обнаружила два танка Т-64, три БМП и два грузовых автомобиля с боеприпасами.

Новые небоевые потери

Уже пора давно привыкнуть к тому, что небоевые потери ВСУ стремительно приближаются к боевым. И все равно — каждый новый случай удивляет. Последний в этом плане является классическим. Военнослужащий ВСУ, находясь под действием наркотических веществ, застрелил из автомата своего сослуживца. Возможно, приняв его за врага. Разумеется, едва ли командование ВСУ расскажет гражданам собственной страны об этой и других потерях в зоне АТО.

В целом же морально-психическое состояние украинской армии день ото дня ухудшается. Бесконечные случаи мародерства и масштабные попойки чередуются с дезертирством и самоубийствами среди военнослужащих. Доходит до того, что военнослужащие ВСУ совершают самострелы: сами себе наносят травмы, лишь бы уклониться от службы.