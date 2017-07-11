Сирия: бригада САА «Щит Каламуна» пополнилась бывшими боевиками из Дамаска

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Дамаск, 11 июля. Бывшие боевики из районов Барзех и Аль-Кабун вступили в Сирийскую арабскую армию.

Боевики, которые еще недавно сражались против правительственных войск в кварталах Барзех и Аль-Кабун, отказались эвакуироваться в провинцию Идлиб и решили вступить в бригаду «Щит Каламуна».

Новобранцы прошли проверку служб безопасности и завершили подготовку в тренировочных лагерях.

Сирийский источник отмечает, что данная бригада будет действовать против боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) в провинции Дамаск и на востоке провинции Хама.

* Организация запрещена на территории РФ.