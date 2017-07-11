Лавров обсудит ситуацию в Сирии и Донбассе с главой МИД Германии

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Москва, 11 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Зигман Габриэль обсудят борьбу с терроризмом и итоги прошедшего саммита «большой двадцатки» в Берлине.

Визит Лаврова в столицу Германии ожидается в период с 12 по 13 июля, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Ожидается, что министры обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, в том числе по реализации минских соглашений и мирному процессу в Сирии, а также вопросам борьбы с терроризмом.

Кроме того, Лавров и Габриэль намерены обсудить итоги саммита G20, который прошел в Гамбурге в начале июля.

Лавров также примет участие в церемонии закрытия российско-германского «перекрестного» года молодежных обменов.