Сирия: два боевика ССА арестованы в провинции Эс-Сувейда
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Эс-Сувейда, 11 июля. «Умеренные» боевики из «Сирийской свободной армии» были арестованы военными на юге страны.
В южной провинции Эс-Сувейда военнослужащие Сирийской арабской армии арестовали двух боевиков проамериканской оппозиционной группировки.
Арест был произведен на границе провинций Дамаск и Эс-Сувейда, отмечается, что по сообщениям «Сирийской свободной армии» в этой местности был сбит самолет и вертолет ВВС САР.
Сейчас сирийские СМИ уточняют информацию о сбитой авиатехнике.
#SYRIA: Plane was hit near village on border between provinces of Rural Damascus & Sweida. Latter included in truce, first isn't - via @AFP— Maya Gebeily (@GebeilyM) July 11, 2017