Сирия: два боевика ССА арестованы в провинции Эс-Сувейда

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Эс-Сувейда, 11 июля. «Умеренные» боевики из «Сирийской свободной армии» были арестованы военными на юге страны.

В южной провинции Эс-Сувейда военнослужащие Сирийской арабской армии арестовали двух боевиков проамериканской оппозиционной группировки.

Арест был произведен на границе провинций Дамаск и Эс-Сувейда, отмечается, что по сообщениям «Сирийской свободной армии» в этой местности был сбит самолет и вертолет ВВС САР.

Сейчас сирийские СМИ уточняют информацию о сбитой авиатехнике.