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Sberbank CIB зафиксировал рост зарплат среднего класса в России
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    Sberbank CIB зафиксировал рост зарплат среднего класса в России

    16:21  11 Июля 2017  /обновлено: 17:19  11 Июля 2017
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    Sberbank CIB зафиксировал рост зарплаты среднего класса в России

    Москва, 11 июля. Во втором квартале текущего года фиксируется ускорение роста заработной платы среднего класса в России до 6,5%, заявили авторы исследования аналитического департамента Sberbank CIB.

    «Наше исследование показывает ускорение роста заработной платы до 6,5% во втором квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом», — констатировали аналитики.

    При этом в Sberbank CIB отметили, что существовало предположение, что текущий рост может достичь 8–9% в этот период времени.

     

    27% участников исследования, как показали данные, получили повышение или индексацию заработной платы на 6,2% с начала года. Таким образом, среднее увеличение по стране составило 1,7% для всей выборки.

    Sberbank CIB зафиксировал рост зарплаты среднего класса в России

    Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что профессия сварщика на машиностроительном предприятии оборонного комплекса «Севмаш» на сегодняшний день является одной из престижнейших в стране по уровню зарплаты. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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