Sberbank CIB зафиксировал рост зарплаты среднего класса в России

В Избранное

Москва, 11 июля. Во втором квартале текущего года фиксируется ускорение роста заработной платы среднего класса в России до 6,5%, заявили авторы исследования аналитического департамента Sberbank CIB.

«Наше исследование показывает ускорение роста заработной платы до 6,5% во втором квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом», — констатировали аналитики.

При этом в Sberbank CIB отметили, что существовало предположение, что текущий рост может достичь 8–9% в этот период времени.

27% участников исследования, как показали данные, получили повышение или индексацию заработной платы на 6,2% с начала года. Таким образом, среднее увеличение по стране составило 1,7% для всей выборки.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что профессия сварщика на машиностроительном предприятии оборонного комплекса «Севмаш» на сегодняшний день является одной из престижнейших в стране по уровню зарплаты.