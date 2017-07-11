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Рижскую школу оштрафовали за русский язык на экзамене по математике
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    Рижскую школу оштрафовали за русский язык на экзамене по математике

    16:54  11 Июля 2017
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    Рижскую школу оштрафовали за русский язык на экзамене по математике

    Рига, 11 июля. Государственная служба качества образования Латвии оштрафовала Даугавгривскую среднюю школу Риги за использование русского языка на экзамене по математике.

    Нарушение зафиксировал присутствовавший на месте инспектор, который заметил, что один из учителей дал пояснение ученикам на русском языке. Согласно латвийскому законодательству, экзамены в школах должны проходить только на латышском  языке, передает Delfi.

    Отметим, что нападкам за использование русского языка подвергаются не только школы. Ранее мэр Риги Нил Ушаков получил письмо от Центра государственного языка, в котором он критикуется за то, что ответил на русском языке на вопрос журналиста. Примечательно, что сам вопрос тоже был задан по-русски.

    Автор: Геннадий Плющев
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