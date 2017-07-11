Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: ВВС западной коалиции нанесли авиаудар по курдам в Ракке
Весь мир
Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге и Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге и Москве

    16:37  11 Июля 2017  /обновлено: 16:45  11 Июля 2017
    185

    Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 июля. В кинотеатрах Петербурга и Москвы три дня будут показывать фильмы знаменитого французского режиссера Жан-Люка Годара, сообщили организаторы проекта из компании «Иноекино».

    Показы фильмов Годара пройдут в Москве и Петербурге с 20 по 22 июля. Зрители российских столиц увидят на широком экране «Банду аутсайдеров», а также «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» с Жан-Поль Бельмондо в главной роли.

    Кинокритики неоднократно обращали внимание, что Годар использовал в своих работах революционные для своего времени техники монтажа, саундтрека, повествования. В своих фильмах он обращался к зрителю напрямую: позже эту технику назвали сломом «четвертой стены».

    Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

    Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге

    В конце июня жюри кинофестиваля в Мюнхене высоко оценило работу российского режиссера Андрея Кончаловского, вручив ему приз Бернхарда Викки «Мост» за фильм «Рай».

    Автор: Алексей Громов
    #бельмондо #годар
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия: российские военные провели в Алеппо три гуманитарные акции

        16:52 11 Июля 2017 134
        Читать
        16:04
        Сегодня

        Советник Трампа заявил, что невозможно проверить данные о ликвидации главаря ИГ
        15:57
        Сегодня

        Комитет Госдумы разрешил списать долги крымчан украинским банкам
        15:42
        Сегодня

        Порошенко объявил о «поражении Кремля» после решения Совета ЕС об ассоциации с Украиной
        15:15
        Сегодня

        Сирия: Пентагон заявил, что не имеет доказательств гибели лидера ИГ аль-Багдади

        14:32
        Сегодня

        Путин встретился с патриархом Кириллом на Валааме

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 8064

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13688

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1776

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3575

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2705
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

        Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

        14:53   11 Июля 2017
        422
        МИД РФ отреагировал на решение Киева ужесточить правила въезда для россиян

        МИД РФ отреагировал на решение Киева ужесточить правила въезда для россиян

        14:32   11 Июля 2017
        754
        Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

        Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

        12:00   11 Июля 2017
        2252
        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        11:41   11 Июля 2017
        606