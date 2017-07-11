Ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара пройдет в Петербурге и Москве

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Санкт-Петербург, 11 июля. В кинотеатрах Петербурга и Москвы три дня будут показывать фильмы знаменитого французского режиссера Жан-Люка Годара, сообщили организаторы проекта из компании «Иноекино».

Показы фильмов Годара пройдут в Москве и Петербурге с 20 по 22 июля. Зрители российских столиц увидят на широком экране «Банду аутсайдеров», а также «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» с Жан-Поль Бельмондо в главной роли.

Кинокритики неоднократно обращали внимание, что Годар использовал в своих работах революционные для своего времени техники монтажа, саундтрека, повествования. В своих фильмах он обращался к зрителю напрямую: позже эту технику назвали сломом «четвертой стены».

Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

В конце июня жюри кинофестиваля в Мюнхене высоко оценило работу российского режиссера Андрея Кончаловского, вручив ему приз Бернхарда Викки «Мост» за фильм «Рай».