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Капитан женской сборной России по баскетболу 3х3 рассказала о самом тяжелом матче на ЧЕ
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    Капитан женской сборной России по баскетболу 3х3 рассказала о самом тяжелом матче на ЧЕ

    16:07  11 Июля 2017
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    Капитан женской сборной России по баскетболу 3х3 рассказала о самом тяжелом матче на ЧЕ

    Москва, 11 июля. Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила на европейском первенстве, которое проходило в столице Нидерландов. Капитан команды Анна Лешковцева подвела итоги турнира, отметив, что ЧЕ-2017 был более сложным, чем чемпионат мира. 

    По словам 30-летней баскетболистки, этот турнир был очень сложным для девчонок из-за крайне плотного графика соревнований. Перед европейским первенством были отборочные игры, а также чемпионат мира, поэтому сил практически не оставалось, отметила она.

    «Думаю, самый сложный матч турнира — это финал с испанками. Это был третий матч за день, и обе команды играли уже на морально-волевых качествах. В решающий момент мы забили несколько важных бросков и выиграли титул», — передает слова капитана сборной газета «Известия».

    Напомним, в конце июня в Нанте женская сборная России по баскетболу 3х3 впервые в истории выиграла чемпионат мира. 

     

    Автор: Дана Балан
    #спорт #баскетбол #че #лешковцева
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