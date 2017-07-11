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Кадыров призвал российских борцов «наказать» предвзятых арбитров
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    Кадыров призвал российских борцов «наказать» предвзятых арбитров

    16:20  11 Июля 2017  /обновлено: 16:32  11 Июля 2017
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    Кадыров призвал российских борцов «наказать» предвзятых арбитров

    Грозный, 11 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предвзятом отношении судей к представителям бойцовского клуба «Ахмат», призвав российских спортсменов «побеждать вчистую», не оставляя соперникам шансов на успех. 

    Обвинениями в адрес судей Кадыров разразился после того, как 9 июля Фабрисиу Вердум проиграл голландскому борцу Алистару Овериму раздельным решением, хотя нокаутировал соперника. А 2 июля судьи заявили о проигрыше Умара Салатова  австралийцу Дэмьену Хуперу, после чего он потерял титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма. 

    Кадыров убежден, что судьи были предвзяты.«Я призываю наших спортсменов не подвести наш народ, руководство государства, нашу страну, и наказать тех, кто против нас», - написал Кадыров своем Telegram-канале, подчеркнув, что «лучше проигрыш в честном бою, чем победа по сомнительным судейским баллам».
     

    Автор: Ярослава Замысловатва
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