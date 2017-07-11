Кадыров призвал российских борцов «наказать» предвзятых арбитров

В Избранное

Грозный, 11 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предвзятом отношении судей к представителям бойцовского клуба «Ахмат», призвав российских спортсменов «побеждать вчистую», не оставляя соперникам шансов на успех.

Обвинениями в адрес судей Кадыров разразился после того, как 9 июля Фабрисиу Вердум проиграл голландскому борцу Алистару Овериму раздельным решением, хотя нокаутировал соперника. А 2 июля судьи заявили о проигрыше Умара Салатова австралийцу Дэмьену Хуперу, после чего он потерял титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма.

Кадыров убежден, что судьи были предвзяты.«Я призываю наших спортсменов не подвести наш народ, руководство государства, нашу страну, и наказать тех, кто против нас», - написал Кадыров своем Telegram-канале, подчеркнув, что «лучше проигрыш в честном бою, чем победа по сомнительным судейским баллам».

