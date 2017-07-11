Желтый уровень опасности объявили в Москве 12 июля

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Москва, 11 июля. В российской столице объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра и грозы.

По словам синоптиков, 12 июля в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в центральном регионе могут пройти грозы. Температура воздуха будет оставаться высокой — 25 градусов тепла.

Отметим, что желтый уровень означает, что погода может быть потенциально опасна для человека. Жителям столицы рекомендуется парковать автомобили в гараже, плотно закрывать окна и держаться подальше от деревьев.