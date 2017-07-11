Личные вещи Вивьен Ли выставлены на аукцион в Лондоне

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Лондон, 11 июля. Личные вещи голливудской актрисы Вивьен Ли выставлены на торги в Лондоне. Сообщение об этом появилось в Twitter старейшего аукционного дома Sotheby's. Среди них оказались, в частности, золотое кольцо актера Лоуренса Оливье, бывшего вторым мужем Ли, ее парик из фильма «Трамвай «Желание», а также сценарий «Унесенных ветром».

Open today! A pop-up exhibition of items from Vivien Leigh's collection ahead of our London sale https://t.co/q3feAlc1m3 #VivienAtSothebys pic.twitter.com/OmNClkmDWo — Sotheby's (@Sothebys) July 11, 2017

Более 250 лотов платьев, ювелирных украшений, а также аксессуаров актрисы уйдут с молотка 26 сентября. Оценочная стоимость вещей составляет от 100 до 100 тыс. фунтов стерлингов.

По мнению представителей Sotheby's, торги являются шансом открыть настоящую и неожиданную Ли.

Напомним, актриса ушла из жизни в 1967 году. Ей было 53 года.

