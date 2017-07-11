Пальмира: нефтяное месторождение Аль-Хейль полностью зачищено от ИГ

В Избранное

Пальмира, 11 июля. Группировка союзных войск освободила от «Исламского государства»* область месторождения Аль-Хейль.

Сирийские военные источники сообщают, что правительственные силы преследуют отступающих боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Месторождение Аль-Хейль находится в 50 километрах от древней Пальмиры, в 20 километрах от этого стратегически важного объекта расположен оазис Эс-Сухнэ, который остается последним форпостом «Халифата» в регионе.

После взятия Эс-Сухнэ проправительственные войска начнут наступление на Дейр эз-Зор, отмечает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.