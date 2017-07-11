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Уфологи обнаружили «руку инопланетянина» на борту обсерватории NASA SOFIA

15:50  11 Июля 2017
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Уфологи обнаружили «руку инопланетянина» на борту обсерватории NASA SOFIA

Вашингтон, 11 июля. Внимательные уфологи изучили видео, опубликованное NASA, и на одном из них разглядели руку, которая не может принадлежать представителям человеческой расы.

Американское агентство опубликовало съемки, касающиеся проекта SOFIA. Он представляет собой своеобразную летающую обсерваторию: телескоп, установленный на самолет. Любители космических тайн, исследовав буквально каждый кадр, нашли ту самую руку, которая лежала на пульте управления, ее обладатель остался за кадром.

Уфологи обнаружили «руку инопланетянина» на борту обсерватории NASA SOFIA

Уфологи описывают конечность со слишком длинными и тонкими для человека пальцами и четырьмя фалангами. Впрочем, эта находка их совсем не удивила, они давно подозревают NASA в сотрудничестве с представителями инопланетного разума.

Кира Мирова
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