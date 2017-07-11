Уфологи обнаружили «руку инопланетянина» на борту обсерватории NASA SOFIA

Вашингтон, 11 июля. Внимательные уфологи изучили видео, опубликованное NASA, и на одном из них разглядели руку, которая не может принадлежать представителям человеческой расы.

Американское агентство опубликовало съемки, касающиеся проекта SOFIA. Он представляет собой своеобразную летающую обсерваторию: телескоп, установленный на самолет. Любители космических тайн, исследовав буквально каждый кадр, нашли ту самую руку, которая лежала на пульте управления, ее обладатель остался за кадром.

Уфологи описывают конечность со слишком длинными и тонкими для человека пальцами и четырьмя фалангами. Впрочем, эта находка их совсем не удивила, они давно подозревают NASA в сотрудничестве с представителями инопланетного разума.