Житель Саратова задушил жену, потому что не смог найти работу

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Саратов, 11 июля. Саратовские правоохранители расследуют дело об убийстве 38-летней местной жительницы. Подозреваемый – ее 41-летний супруг, который во всем сознался. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, ссора между супругами произошла минувшим утром. Жена начала упрекать мужа в том, что он не может найти работу, после чего мужчина ответил ей своими претензиями. Конфликт быстро перестал быть словесным. Мужчина схватил супругу за шею и задушил ее.

В настоящее время следователи работают с подозреваемым. Отмечается, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.