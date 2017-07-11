Польский автобус с детьми перевернулся в Сербии, есть жертвы

В Избранное

Белград, 11 июля. Не менее 20 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, который перевозил детей из Польши в Сербию. Об этом сообщает региональное телевидение Сербии РТС.

По данным телевидения, ДТП случилось сегодня утром в 09.40 по местному времени вблизи населенного пункта Фекетиц, расположенного в 100 км к северо-западу от сербской столицы. В результате аварии погиб один ребенок.

Согласно информации правоохранительных органов, на попавшем в ДТП автобусе с детьми были польские номера. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Известно, что в салоне автобуса находились дети, которые ехали домой с греческого курорта. 25 человек доставлены в медицинское учреждение с различными травмами. Всего же в автобусе было 50 человек, в том числе три водителя.

Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.