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Siemens подала в суд на «Технопромэкспорт» за поставки газовых турбин в Крым
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    Siemens подала в суд на «Технопромэкспорт» за поставки газовых турбин в Крым

    16:46  11 Июля 2017  /обновлено: 16:50  11 Июля 2017
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    Siemens вызывает в суд «Технопромэкспорт» за поставки газовых турбин в Крым

    Берлин, 11 июля. Немецкий концерн Siemens подал иск в суд против компании «Технопромэкспорт» после поставок газотурбинных установок на территорию Крыма, заявил представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост.

    Трост констатировал, что Siemens подал иск в суд против «Технопромэкспорта».

    «Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это, — пояснил представитель концерна. — А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве».

    Siemens вызывает в суд «Технопромэкспорт» за поставки газовых турбин в Крым

    Как уточнили в Арбитражном суде Москвы, иск Siemens уж зарегистрирован.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о поставке турбин производства немецкой компании Siemens в Крым.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #трост
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