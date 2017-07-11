Siemens вызывает в суд «Технопромэкспорт» за поставки газовых турбин в Крым

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Берлин, 11 июля. Немецкий концерн Siemens подал иск в суд против компании «Технопромэкспорт» после поставок газотурбинных установок на территорию Крыма, заявил представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост.

Трост констатировал, что Siemens подал иск в суд против «Технопромэкспорта».

«Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это, — пояснил представитель концерна. — А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве».

Как уточнили в Арбитражном суде Москвы, иск Siemens уж зарегистрирован.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о поставке турбин производства немецкой компании Siemens в Крым.