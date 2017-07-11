Комитет Госдумы разрешил списать долги крымчан украинским банкам

В Избранное

Москва, 11 июля. Власти Крыма и Севастополя смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Соответствующие поправки одобрил Комитет Госдумы по финансовому рынку.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, поправки предусматривают наделение Госсовета Крыма полномочиями по списанию долга с граждан. По его словам, существует возможность полного списания долгов в размере до 5 млн рублей после принятия законопроекта.

Глава республики также добавил, что будут прекращены все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы.

Наряду с возможностью рассрочки, которую сейчас дают на срок до 24 месяцев, фонд сможет предоставить заемщику отсрочку платежа.

Напомним, ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в закон, упрощающие отказ от украинского гражданства при получении российского паспорта и вида на жительство.