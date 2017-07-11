Адвокат Весельницкая рассказала о встрече с сыном Трампа

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Вашингтон, 11 июля. Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая беседовала с сыном президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании, заявила, что не работает на российские власти.

Отвечая на вопрос, связана ли она с российским правительством, Весельницкая ответила: «Нет». Адвокат также подчеркнула, что у нее никогда не было никакого компромата на оппонента Трампа — Хиллари Клинтон.

«Я никогда не имела какой-нибудь дискредитирующей или конфиденциальной информации о Хиллари Клинтон. Я никогда не стремилась обладать таковой», — отметила она.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сын Трампа летом 2016 года встретился с Весельницкой, которая якобы была связана с Россией, чтобы получить от нее компромат на Клинтон.