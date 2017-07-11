В московском метрополитене пройдет премьера нового сезона «Игры престолов»

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Москва, 11 июля. Российская премьера нового сезона «Игры престолов» пройдет в столичном метро, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Показ первого эпизода пройдет в ночь на 18 июля на одной из московских станций. Мероприятие организовано потоковым ресурсом «Амедиатека».

Всех поклонников сериала будут встречать актеры, переодетые в белых ходоков. На платформе будет установлена копия знаменитого железного трона, на котором смогут сфотографироваться все желающие.

Отмечается, что это первый в истории показ сериала под землей.

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова, подобная обстановка позволит посетителям прочувствовать происходящее на экране.