В ЛНР задержаны подозреваемые в организации теракта в Луганске

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Луганск, 11 июля. В Луганской народной республике задержаны несколько человек по подозрению в организации теракта в центре Луганска. Об этом сообщает полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Он пояснил, что в настоящее время правоохранители ЛНР работают с задержанными, пытаясь установить их причастность к совершению теракта в Луганске. Дейнего также добавил, что сотрудники МВД ЛНР продолжают поиск двух мужчин, которые причастны к теракту в Луганске.

Напомним, 7 июля в результате двух взрывов в центре Луганска погибла женщина, еще пять человек получили ранения. По данным Народной милиции ЛНР, теракт был организован украинскими силовиками.