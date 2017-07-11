Сирия: женщина погибла в центре Дамаска при обстреле боевиков

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Дамаск, 11 июля. Женщина погибла в центральном районе Дамаска при минометном обстреле боевиков, сообщили источники в Сирии.

Боевики нарушили режим прекращения огня. Вооруженные группировки нанесли удар по центральной части Дамаска. При обстрелах они задействовали минометы.

В результате этого нападения в районе Тиджара погибли женщина. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести, передает Surya TV.

Ранее в сирийском Дамаске три террориста-смертника на автомобилях пытались устроить массовое убийство, передает Ura.Ru. Спецслужбам страны удалось предотвратить два инцидента. Третий автомобиль взорвался на площади Тахрир.