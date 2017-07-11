Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины

В Избранное

Киев, 11 июля. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил генерального прокурора Украины Юрия Луценко в алкоголизме. Об этом он заявил во время заседания Рады.

Ляшко был возмущен отсутствием на заседании главного прокурора страны, который якобы уехал в командировку.

«Я вам расскажу, в какой он командировке. До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается», — передают слова народного избранника украинские СМИ.

Кроме того, Ляшко потребовал от Луценко сдать анализ крови на наличие алкоголя, чтобы показать всем, «какая у него командировка».

Напомним, в конце мая этого года скандальный депутат Рады заявил, что избрание главой Украины Петра Порошенко было большой ошибкой украинских граждан. Он также подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить аналогичную ошибку в будущем.