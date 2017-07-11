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Украина
Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины
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    Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины

    15:37  11 Июля 2017
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    Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины

    Киев, 11 июля. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил генерального прокурора Украины Юрия Луценко в алкоголизме. Об этом он заявил во время заседания Рады.

    Ляшко был возмущен отсутствием на заседании главного прокурора страны, который якобы уехал в командировку. 

    Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины

    «Я вам расскажу, в какой он командировке. До двух ночи он пьянствовал, а сейчас отсыпается», — передают слова народного избранника украинские СМИ. 

    Кроме того, Ляшко потребовал от Луценко сдать анализ крови на наличие алкоголя, чтобы показать всем, «какая у него командировка». 

    Напомним, в конце мая этого года скандальный депутат Рады заявил, что избрание главой Украины Петра Порошенко было большой ошибкой украинских граждан. Он также подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить аналогичную ошибку в будущем. 

    Ляшко рассказал о пьянстве генпрокурора Украины

    Автор: Дана Балан
    #украина #рада #луценко #ляшко
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