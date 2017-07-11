Сирия новости 11 июля 16.30: ВВС Сирии бомбят террористов в западном Каламуне, минометный огонь боевиков ССА в Алеппо

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Сирия, 11 июля. ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в западном Каламуне под Дамаском. «Сирийская свободная армия» (ССА)** обстреляла из минометов районы на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в западном Каламуне.

ВС Турции: обстреляли мирных граждан в западном пригороде Идлиба.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу аль-Маядин в пригороде Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»*: расправилось с мирным жителем в западном пригороде Даръа.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: обстрела из минометов районы Шейх Исса и Тель Рифат в северной части провинции Алеппо.

Курды: обстреляли из минометов деревню Мареа на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская Арабская Армия и ее союзники начали второй этап военной операции к югу от аэропорта аль-Син в восточном пригороде Дамаска. САА захватила новые пункты в районе холмов Рагила, аль-Бакар и аль-Асфар и освободила большую территорию между горами Макхул и Сис. Об этом сообщает издание Almanar.com.

Также издание сообщает, что ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в западном Каламуне в пригороде Дамаска и уничтожили там их штаб. Отметим, что в этой местности действует группировка «Тахрир аш-Шам».

Кроме того, портал распространил новость о том, что САА уничтожила трех боевиков исламистской радикальной группировки «Файлак аль-Рахман» в районе Айн Тарма в Восточной Гуте Дамаска.

Также сообщается, что зафиксированы падения нескольких мин в районе Харфа в юго-западном пригороде Дамаска.

Провинция Алеппо

Ситуация в районах провинции Алеппо, над которыми еще не полностью установила контроль САА, остается напряжённой. В результате обстрелов со стороны курдов в провинции Алеппо есть пострадавшие. Четыре человека были ранены в ходе минометных обстрелов со стороны «Отрядов народной самообороны» (YPG) в деревне Мареа на севере провинции Алеппо.

Также сообщается, что два человека погибли, и пять были ранены в результате минометных обстрелов со стороны боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА)** в районах Тель Рифат и Шейх Исса в северном пригороде Алеппо. Об этом сообщает издание Almanar.com.

Ранее стало известно, что в провинции продолжаются бои между правительственными силами и боевиками. Столкновения проходят на фронте Абу Ровел к югу от Алеппо. Напомним, что в этом районе действуют террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»****.

Провинция Хомс

Боевики вооруженной оппозиции, являющиеся участниками группировки «Ансар аль-Таухид», вошли в состав радикальной исламистской группировки «Ахрар Аш-Шам». Информацию об этом распространило издание Almanar.com. Отметим, что в провинции группируются боевики, совершающие набеги на газовые поля под Пальмирой и ставящие под угрозу снабжение САА, осуществляемой по «Дороге жизни».

Ранее сообщалось, что трое солдат правительственных сил были убиты и четверо ранены в результате боев с террористами ИГ*** к востоку от Арака в восточной части провинции Хомс. Также сообщалось, что колонна бронетехники САА направляется к осажденной боевиками пустыне на востоке провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии разбомбили позиции и штабы террористов ИГИЛ** в деревне Хатла Фокани к востоку от Дейр эз-Зора и на фермах аль-Панорама к западу от города. Такая информация опубликована на портале Almanar.com.

Также издание сообщает о том, что три человека погибли в результате авиаударов международной коалиции в городе аль-Маядин в пригороде Дейр эз-Зора.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ* в районах школ Зубайда и Али Халлуф в городе Дейр эз-Зор. Несколько террористов были уничтожены.

Провинция Даръа

В районах, неконтролируемых правительством, граждане часто становятся жертвами террористов. Так, боевики ИГИЛ* застрелили мирного человека в западном пригороде Даръа. Об этом сообщает издание Almanar.com.

Ранее сообщалось о потерях союзников САА в этой провинции. Были убиты Самер Шукри Халаф и Басель Ильяс Бутрос, командиры группировки «Нусур аль-Зобаа». Это формирование представляет Сирийскую национальную партию и сражается на стороне правительственных сил в городе Даръа.

Провинция Идлиб

В провинции продолжает сохраняться напряженная остановка, и причиной тому отчасти являются разногласия между рядом группировок. Так, боевики исламистской организации «Лива аль-Тамкин» прекратили сотрудничество с коалицией террористических группировок «Тахрир Аш-Шам» в пригороде Идлиба. Такую информацию распространило издание Almanar.com.

Также издание сообщает, что трое детей были ранены в результате обстрелов турецкой армии в западном пригороде Идлиба. Дети и их семьи пытались пересечь турецкую границу.

Ранее сообщалось, что пограничники Турции убили человека, который пытался пересечь границу недалеко от деревни Салхаб в северном пригороде Идлиба.

Провинция Ракка

ИГИЛовцы продолжают терроризировать мирных граждан в своей «столице». Таковой боевики считают административный центр провинции Ракка. Так, террористы ИГИЛ* казнили человека в Ракке за то, что он помогал жителям покидать территории, контролируемые террористами в городе. Эту новость сообщило издание Almanar.com.

Также сообщается, что десятки террористов ИГ* убиты и ранены в результате продолжающихся здесь боев с курдами.

Кроме того, появилась информация о том, что террористы ИГИЛ* взяли в плен одного из командиров «Отрядов народной самообороны» (YPG) Ахмада Бозана. Один из командиров курдов был захвачен ИГИЛовцами в городе Ракка, сообщает издание.

Провинция Хама

Боевики продолжают совершать нападения на позиции сирийской армии на востоке провинции Хама. Террористы ИГИЛ* уничтожили два танка сирийской армии к югу и к северу от Саламии.

Ранее стало известно о том, что артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе аль-Сахр в северном пригороде Хамы. Стоит обратить внимание, что в этом районе действуют боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)**.

Также ранее сообщалось, что боевики ССА** вывели из строя пулемет сирийской армии на контрольно-пропускном пункте Залин на северном фронте провинции.

Провинция Эс-Сувейда

Потери понесла группировка «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо», входящая в состав «Сирийской свободной армии» (ССА)**. Так, проправительственные силы уничтожили одного из командиров этой группировки Ваэля Аднан аль-Далати в боях в северо-восточном пригороде Сувейды. Об этом сообщает издание Almanar.com.

Также несколько боевиков были убиты и ранены. Кроме того, сообщается, что САА захватила районы Ражм аль-Бакар и холм Салман к востоку от Сувейды, передает издание.

Провинция Хасака

Боевики в Хасаке никак не могут договориться между собой. Речь, в частности, идет о группировке «Джейш Магавир ат-Таура» («Новая сирийская армия»). Отметим, что в ее составе действуют проамериканские наемники из сирийской оппозиции.

Так, командир этой группировки Абу аль-Асир заявил, что пока нет окончательного договора с коалицией о перемещении всех боевиков «Джейш Магавир ат-Тауры» на новую базу в районе аль-Шаддади в пригороде Хасаки. Такую новость распространило издание Almanar.com.

Ранее сообщалось, что в городе Хасака прогремел сильный взрыв. Инцидент произошел в окрестностях районов Геверан и Азизия. Предполагается, что сработало самодельное взрывное устройство, принадлежавшее террористов.

Ирак

Шесть террористов ИГИЛ* сдались иракской армии в деревне аль-Махиса к северо-востоку от Бакуба в провинции Дияла. Об этом сообщает издание Alsumaria.tv.

Ранее стало известно, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально сообщил о полном освобождении иракского Мосула. Напомним, что бои в Старом городе еще не прекратились.

Также ранее стало известно, что террористы ИГ* проявляли активность в иракской провинции Аль-Анбар. Боевики атаковали укрепленные пункты ВС Ирака в районе города Хит. Трое смертников ИГИЛ* были нейтрализованы военными иракской армии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)