Семья из Балашихи получила путевку в детсад после прямой линии Путина

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Москва, 11 июля. Семье из Балашихинского округа Московской области выдали путевку в детский сад на ребенка после того, как родители обратились на прямую линию президента России Владимира Путина, которая состоялась 15 июня.

Двухлетняя девочка пойдет в детсад «Лесовичок». Соответствующий документ уже находится на руках у семьи. Сегодня путевку им выдали в городском управлении образования, сообщает официальный сайт регионального правительства.

Родители девочки обратились на прямую линию Путина с просьбой о помощи. Они не могли устроить в детский сад свою дочь, которой осенью исполнится три года. Это обращение было направлено областным властям для дальнейшего решения.