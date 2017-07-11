«Хезболла» начала операцию против «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

В Избранное

Арсаль, 11 июля. Отряды «Хезболлы» ведут столкновения с боевиками «Ан-Нусры» на сирийско-ливанской границе.

Столкновения с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) происходят около населенного пункта Арсаль. Руководство «Хезболлы» предложило джихадистам сдаться и эвакуироваться в провинцию Идлиб, террористы ответили отказом.

Источник в рядах ливанского движения подчеркивает, что военная операция не продлится долго, так как наступление идет со стороны Сирии и Ливана одновременно.

Отмечается, что сегодня лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступит с речью об окончательной победе над террористами в иракском Мосуле.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah is to give a speech on the victory in Mosul today https://t.co/UVIwXt0xW8 — Liz Sly (@LizSly) July 11, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.