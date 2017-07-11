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«Хезболла» начала операцию против «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном
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    «Хезболла» начала операцию против «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

    15:28  11 Июля 2017
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    «Хезболла» начала операцию против «Джебхат ан-Нусры» на границе с Ливаном

    Арсаль, 11 июля. Отряды «Хезболлы» ведут столкновения с боевиками «Ан-Нусры» на сирийско-ливанской границе.

    Столкновения с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) происходят около населенного пункта Арсаль. Руководство «Хезболлы» предложило джихадистам сдаться и эвакуироваться в провинцию Идлиб, террористы ответили отказом.

    Источник в рядах ливанского движения подчеркивает, что военная операция не продлится долго, так как наступление идет со стороны Сирии и Ливана одновременно.

    Отмечается, что сегодня лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступит с речью об окончательной победе над террористами в иракском Мосуле.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #джебхат ан-нусра #арсаль
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