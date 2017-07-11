Новороссия сегодня: «сильнейшая» армия Европы голодает, «чеченский опыт» Туки и «Грады» украинских СМИ

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Донбасс, 11 июля. Ситуация на фронте. Паек украинских солдат. Добровольцам АТО отказывают в жилье. Как ополченцы свои пушки прячут. «Грады» украинских СМИ бьют точно в цель. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 18 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено 96 снарядов и мин различного калибра. Режим прекращения огня был нарушен 38 раз.

В МГБ ЛНР опубликовали фоторобот второго подозреваемого по делу о двойном теракте, совершенном 7 июля в центре Луганска. Напомним, взрывы, предположительно организованные украинской ДРГ, унесли жизнь одного человека, еще семеро пострадали.

Полторы сосиски и пропавший хлеб

В сети появились фотографии обедов «защитников» украинской государственности и адептов «революции достоинства», выложенные самими бойцами ВСУ. «Порция по стандартам НАТО», как пишут бравые украинские парни, больше похожа на чьи-то отходы жизнедеятельности, а размер пайка едва способен удовлетворить потребности разве что десятилетнего ребенка и никак не соответствуют необходимому рациону для бойцов передовых подразделений.

Но «воины света» не спешат расстраиваться, ведь они — бойцы «самой сильной армии Европы», как утверждают некоторые украинские политики. Да к тому же, наверное, у украинских бойцов сердце радуется и голод проходит сам собой, когда они видят комбрига 92 омбр ВСУ на красивом новеньком Land Cruiser 200.

Как Киев «ценит» своих добровольцев

В продолжение предыдущей темы история добровольца АТО — инвалида войны Владимира, который воевал на юге ДНР против собственного народа. В 2015 году «защитник» почувствовал себя плохо и после ухода на больничный и нескольких перенесенных операций на желудке на службу уже не вернулся, получив вторую группу инвалидности.

По украинскому законодательству мужчина должен был получить квартиру в Мариуполе. Сначала он обратился в органы соцзащиты населения — там бойцу отказали. Потом более года добивался рассмотрения своего вопроса исполкомом. Но комиссия исполкома также не нашла оснований для выделения жилья. Последняя надежда осталась на местные СМИ, которые взялись помогать добровольцу. А пока «защитник» остался и без здоровья, и без жилья.

«Чеченский опыт» на смену «хорватскому сценарию»

Замминистра по делам АТО Георгий Тука недавно заявил о якобы готовности 80% личного состава боевых подразделений ДНР перейти на сторону ВСУ и выступить против республик Донбасса. При этом одиозный чиновник заявил, что собирается применить аналог «чеченского опыта» РФ с введением индивидуальной амнистии для военнослужащих ВС ДНР и ЛНР.

Однако статистика гражданской войны в Донбассе говорит совершенно о других показателях. Именно украинские силовики, а также представители правоохранительных органов и органов власти Украины все чаще переходят на сторону ДНР и ЛНР под гарантии безопасности и остаются в республиках Донбасса работать на благо своего народа. Именно так было с сотрудниками СВР Украины братьями Мирошниченко, экс-прокурором одного из района Николаевской области Болдыревым и многими другими.

Пробуждение Тымчука

«Боевики ДНР для хранения орудий занимают заброшенные здания, располагающиеся ближе к жилой зоне», — сообщил нардеп Украины Дмитрий Тымчук после недельного отсутствия в медиа-поле.

Согласно фантазиям Тымчука, якобы существует некий «приказ», по которому артподразделения ВС ДНР обязали прятать тяжелую технику в заброшенных боксах вблизи жилых районов. При этом ни скана приказа, ни названия населенных пунктов и подразделений ВС ДНР, а главное — мотива перемещений орудий поближе к жилому сектору, Тымчук не предъявляет.

Ранее стало известно, что сами ВСУ в находящемся под их контролем Дзержинске оборудовали склад боекомплектов к тяжелым вооружениям в подвале городского роддома. В радиусе километра от роддома находится плотная жилая застройка многоэтажных домов с населением до десяти тысяч мирных жителей.

Мифические «Грады» ВС ДНР, «найденные» украинскими СМИ

Интернет-издание 7days-ua 10 июля в 19.19 выпускает новость с заголовком «Боевики обстреляли из «Градов» Широкино (Видео)».

Через несколько минут эта «новость» появляется в топе портала UkrNetа. Переходим по ссылке и видим в окне «новости» строки: «Шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ сепаратисты. Потерь среди бойцов нет». И все!

Самое интересное происходит после 21.00 — время «новости» меняется на 19.14, но с тем же заголовком.

Открываем «полноценную» статью с вставленным видео. Пресс-офицер штаба АТО сообщает суточную сводку с фронта. Прослушиваем все 52 секунды сообщения, спикер говорит о минометах, гранатометах и ни слова о «Градах». «Самые честные СМИ», как в известной поговорке — «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».