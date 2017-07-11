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Сирия сегодня: Багдади мертв, ИГИЛ после Мосула, освобождено поле Аль-Хейль под Пальмирой
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    Сирия сегодня: Багдади мертв, ИГИЛ после Мосула, освобождено поле Аль-Хейль под Пальмирой

    16:45  11 Июля 2017
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    Мосул

    Сирия, 11 июня. Силы ИГ* признали смерть лидера группировки Абу Бакр аль-Багдади. Правозащитники из Amnesty International рассказали о ситуации в Мосуле. Сирийская армия отбила новое нефтяное месторождение под Пальмирой. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Багдади мертв

    Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура анонсировал еще четыре раунда переговоров по Сирии до конца этого года. По словам де Мистуры, переговоры будут продолжены в августе и сентябре, а потом предположительно в октябре и ноябре. За это время в ООН будет проведена хорошая подготовительная работа. Спецпосланник также выразил надежду, что к концу 2017 года ситуация в Сирии будет иной.

    При этом складывающуюся на сегодняшний день обстановку не назовешь плохой. Террористы «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) теряют территории и людей. Так, руководство ИГИЛ* вынуждено признать: лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади погиб, при этом детали и подробности смерти опускаются. Сообщается также, что в скором времени будет назначен его преемник.

    Сирия сегодня: Багдади мертв, ИГИЛ после Мосула, освобождено поле Аль-Хейль под Пальмирой

    Возможно, Багдади был убит после ночных ударов ВКС РФ в Ракке 28 мая. Тогда российские самолеты разбомбили место, где проводилось совещание ИГИЛ, погибли высокопоставленные командиры ИГ и несколько сотен боевиков из их личной охраны.

    Цена за победу в Мосуле

    Мосул заплатил большую цену за победу над «Исламским государством»*. Древний город Ирака фактически обращен в руины, а жители лицом к лицу столкнулись с гуманитарной катастрофой. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организацией Amnesty International. 

    Не секрет, что город находился в оккупации ИГ с 2014 года. Боевики использовали население в качестве живого щита, часто прикрываясь от атак со стороны правительственных сил Ирака и сил западной коалиции. После победы не было организовано усилий по выводу гражданских лиц. 

    Мосул

    При этом западные СМИ не акцентируют на таких тяжелых последствиях внимания. А теперь сравните с той ситуацией, которая возникла во время операции САА и ВКС РФ по освобождению восточного Алеппо. Журналисты буквально устраивали истерики из-за того, что мирные жители в городе страдают больше всех. Россию, по признаниям главы МИД Сергея Лаврова, обвиняли чуть ли не в этнической чистке. Но сейчас, когда жители возвращаются в Алеппо и к мирной жизни, СМИ закрывают глаза на этот процесс. Интересные двойные стандарты. 

    Что сделает ИГИЛ дальше

    Операция по освобождению Мосула подходит к концу, но до конца непонятно, как будут действовать боевики «Исламского государства» дальше. Некоторые эксперты уверены, что многие боевики присягнут на верность другим террористическим группам и переберутся в другие районы. Среди возможных лагерей для перебежки — группировки «Джабхат Фатех аль-Шам» и «Аль-Каида»* (деятельность обеих организаций запрещена в РФ). 

    При этом есть мнение, что с ослаблением позиций ИГИЛ в Ираке обратно пропорционально возрастает угроза терроризма для Турции, Ливии и Йемена. По этим направлениям боевики тоже могут направиться. 

    Опасения вызывают и граждане западных стран, которые воюют на стороне террористов. Если они вернутся домой, то наверняка попробуют совершить нападения, теракты или даже организовать подпольные сети. Возможно, часть боевиков ИГИЛ уже в Европе. 

    Сирия сегодня: Багдади мертв, ИГИЛ после Мосула, освобождено поле Аль-Хейль под Пальмирой

    Как считает, в свою очередь, научный сотрудник по ближневосточным исследованиям в Совете по международным отношениям США Эллиотт Абрамс, поражение ИГ совсем не остановит США. Вашингтон, скорее всего, даже усилит свое участие в ближневосточных конфликтах.

    Успех под Пальмирой

    Сирийская армия и отряды ополченцев смогли вернуть под свой контроль нефтяное месторождение Аль-Хейль. Оно расположено в 50 километрах к северо-востоку от Пальмиры. Об этом сообщают ливийские телеканалы, ссылаясь на военно-информационную службу правительственных сил.

    Сирийские войска преследуют отступающих террористов ИГИЛ. Важно отметить, что в 20 километрах от Аль-Хейля находится оазис Ас-Сухна — последний форпост ИГ в провинции Хомс. От него идет шоссе к Дейр эз-Зору, осажденному террористами с 2014 года. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Максим Вручный
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