В Избранное

Вашингтон, 11 июля. Министерство обороны США не располагает данными, которые могли бы подтвердить смерть лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник заявил официальный представитель Пентагона.

Ранее Сирийский центр по наблюдению за соблюдением прав человека подтвердил информацию о смерти аль-Багдади, который погиб в результате авиаудара, сообщает Reuters.

По информации телеканала «Ас-Сумария», гибель аль-Багдади подтвердили и сами боевики, которые намерены объявить имя «нового халифа» в ближайшее время. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.