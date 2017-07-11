Ученые открыли новый минерал на вулкане Камчатки

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Петропавловск-Камчатский, 11 июля. Ученые из России и Австралии обнаружили на вулкане Авачинская сопка, расположенном на Камчатке, новый минерал, сообщили в ДВО РАН.

Новый минерал образуется в трещинах в склонах вулканов, которые называются фумаролы. Через них выделяют горячие газы температурой 620 — 640 градусов по Цельсию.

Как поясняют химики, с их точки зрения новый минерал является иодидом таллия. Его назвали наталиямаликитом: в честь сотрудника Института вулканологии и сейсмологии на Камчатке Наталии Малик.

Открытие позволит лучше изучить выделение металлов из источников, а также рассмотреть особенности формирования рудных месторождений.

«Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты», — констатирует профессор австралийского университета Монаша Джоэл Брюггер.

Ранее ученые обнаружили черную экзопланету рядом с Солнцем.