Солдат ВСУ под воздействием наркотиков расстрелял сослуживца в Донбассе

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Луганск, 11 июля. Военнослужащий ВСУ, находясь в состоянии наркотического опьянения, расстрелял из автомата своего сослуживца. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел 9 июля в населенном пункте Попасная, который расположен вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Военнослужащий 24-й бригады ВСУ, находясь под воздействием наркотических веществ, совершил несколько выстрелов из автомата в своего сослуживца, который позднее скончался от полученных ранений.

Он также добавил, что командование ВСУ перебрасывает в Донбасс военнослужащих по призыву, которые строят укрепления, а также роют окопы на линии соприкосновения в Донбассе.