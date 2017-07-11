Глава Движения автомобилистов России оценил введение скидок на покупку машины

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Москва, 11 июля. Скидки на покупку машин, предусмотренные программой автокредитования, в первую очередь направлены на поддержку банков, а не автовладельцев. Об этом во вторник заявил глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«Я думаю, что это стимулирование не столько покупок автомобилей, сколько автокредитования. Ощущение, что таким образом хотят поддержать банки и страховые компании, потому что автокредитование включает в себя обязательное приобретение полиса каско», — отметил он.

Похмелкин также заявил о целесообразности введения скидки в размере 10% при покупке автомобиля. Причем, по его словам, в этом случае размер скидки не должен зависеть от программы, передает RT.