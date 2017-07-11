Сирия: сенатор Озеров сообщил о косвенных доказательствах ликвидации аль-Багдади

В Избранное

Москва, 11 июля. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров убежден, что главарь ИГ* Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в Сирии. На это, по его мнению, указывают не только данные Минобороны РФ, но и ряд других косвенных доказательств.

В частности, сенатор указал на то, что игиловцы в последнее время терпят поражения в боестолкновениях в Сирии и Ираке. «Сомнений в том, что он уничтожен, у России не было и нет», —заявил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, уничтожение аль-Багдади сегодня подтвердили и сами террористы. Заявление распространил телеканал «Ас-Сумария». Минобороны РФ о ликвидации главаря ИГ (группировка запрещена в России) сообщило еще в середине июня.

* Организация запрещена на территории РФ.