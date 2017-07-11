На Байкале произошел крупный пожар

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Иркутск, 11 июля. Крупный пожар произошел в заповеднике «Байкало-Ленский» в Иркутской области. Площадь огня составила две тысячи га, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

К борьбе со стихией были привлечены 63 человека и 1 единица техники, сообщает «Утро.ру».

Напомним, что с начала 2017 года в России было зафиксировано более 110 лесных пожаров в 17 национальных заповедниках и 20 парках федерального назначения. Общая площадь пожаров составила 23,5 тысяч га.