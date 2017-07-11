Сирия: SOHR сообщил о гибели лидера ИГ аль-Багдади под Раккой
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Дамаск, 11 июля. Сирийский мониторинговый центр соблюдения прав человека подтвердил данные о гибели лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Сирийские общественники подтвердили ранее опубликованные данные и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
В военном ведомстве России сообщали, что один из авиаударов, нанесенный ВКС РФ в Сирии мог ликвидировать «халифа» джихадистов.
В иракском городе Таль-Афар провинции Ниневия сразу после сообщения об уничтожения лидера «Халифата» началась междоусобная война между боевиками «Исламского государства».
* Организация запрещена на территории РФ.