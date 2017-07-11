Сирия: SOHR сообщил о гибели лидера ИГ аль-Багдади под Раккой

В Избранное

Дамаск, 11 июля. Сирийский мониторинговый центр соблюдения прав человека подтвердил данные о гибели лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Сирийские общественники подтвердили ранее опубликованные данные и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В военном ведомстве России сообщали, что один из авиаударов, нанесенный ВКС РФ в Сирии мог ликвидировать «халифа» джихадистов.

В иракском городе Таль-Афар провинции Ниневия сразу после сообщения об уничтожения лидера «Халифата» началась междоусобная война между боевиками «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.