Мэра Даугавпилса заставят объясниться за фразу на русском языке
Рига, 11 июля. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии требует от градоначальника Даугавпилса Андрея Элксниньша объяснений по поводу использования русского языка на пресс-конференции. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Он удивлен, поскольку семь дней назад ответил на русском языке представителю СМИ, который задал вопрос том же языке.
«Получил «письмо счастья» от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто», — написал Элксниньш.
К своему посту градоначальник также прикрепил фото письма, из которого следует, что он должен объясниться до четверга, 13 июля, сообщает АиФ.
Напомним, что в конце апреля текущего года ЦГЯ наложил штрафные санкции на мэра Риги Нила Ушакова за общение с учениками на русском языке. Сумма штрафа составила 50 евро.