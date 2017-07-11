Мэра Даугавпилса заставят объясниться за фразу на русском языке

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Рига, 11 июля. Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии требует от градоначальника Даугавпилса Андрея Элксниньша объяснений по поводу использования русского языка на пресс-конференции. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он удивлен, поскольку семь дней назад ответил на русском языке представителю СМИ, который задал вопрос том же языке.

«Получил «письмо счастья» от Центра государственного языка. В стране других проблем нет как будто», — написал Элксниньш.

К своему посту градоначальник также прикрепил фото письма, из которого следует, что он должен объясниться до четверга, 13 июля, сообщает АиФ.

Напомним, что в конце апреля текущего года ЦГЯ наложил штрафные санкции на мэра Риги Нила Ушакова за общение с учениками на русском языке. Сумма штрафа составила 50 евро.