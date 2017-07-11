США заявили об успешном испытании системы ПРО THAAD на Аляске

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Вашингтон, 11 июля. Американские военные успешно испытали систему противоракетной обороны THAAD. По информации Fox News, система перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.

По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные испытания продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет. Как отметил Гривс, главная задача комплексов — защита США от «от реальной и растущей угрозы».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин расценил размещение систем ПРО США в Европе как провокацию и заверил, что Россия в целях поддержания безопасности будет развивать системы противовоздушной и противоракетной обороны.