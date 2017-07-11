Джабаров: Регистрация россиян, въезжающих на Украину, равносильна визовому режиму

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Введение киевскими властями предварительной регистрации для граждан России, желающих въехать на территорию Украины, является шагом в неверном направлении. Последняя инициатива Киева не может не отразиться на человеческом измерении российско-украинских отношений. Об этом заявил сегодня замглава российского дипломатического ведомства Григорий Карасин.

«Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями», — отметил заместитель министра. Когда все нюансы данного вопроса будут изучены, добавил Карасин, станет ясно, как Россия должна реагировать на действия украинской стороны.

Визовый режим под другим именем

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что, вводя предварительную электронную регистрацию для российских граждан, Украина фактически устанавливает с Россией визовый режим.

«Электронная регистрация равнозначна введению виз. Киев видит, кто въезжает на территорию Украины, и сразу может принять решение, впускать этого человека или не впускать. Тут даже не нужно будет ждать реакции из консульства. Просто на сайте человеку сразу можно сообщить, что ему запрещен въезд на Украину. Лично я не вижу, чем это отличается от визового режима», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Современная система международных отношений, напоминает Владимир Джабаров, основывается на принципе взаимности. «Этот принцип применим и здесь. Скорее всего, украинским гражданам, чтобы въехать в Россию, также вскоре потребуется регистрироваться на сайтах или получать визы», — продолжает он.

«Наверное, ничем хорошим это не кончится. Украина и Россия — чрезвычайно близкие страны. Визовый режим между ними может повредить очень многим. Нечто подобное мы уже видели на примере Грузии. Когда Грузия ввела визы с РФ, человекопоток между двумя странами резко сократился. При этом Грузия — сравнительно маленькая страна. Возможно, эффект был не так уж и заметен. Но Украина — страна многомиллионная. Более того, два миллиона украинцев постоянно ездят в Россию на заработки. Для них последствия могут быть просто катастрофическими», — добавляет сенатор.

Стена между Россией и Украиной

В конечном итоге «нововведение» Киева отразится не столько на российских гражданах, сколько на самих украинцах. По данным статистики, в последние годы все меньше россиян стало ездить на Украину. Тем более очень небольшое число российских граждан ездит туда на заработки.

«Тем не менее миллионы украинцев ездят в Россию, чтобы заработать на хлеб свой насущный. Им очень невыгодно регистрироваться, получать визы или дорогие биометрические паспорта, на которые у них попросту может не быть денег. Тем не менее Киев прикладывает все усилия, чтобы выстроить между РФ и Украиной стену. Но нечто подобное невозможно из-за целого ряда причин! Если в чем-то украинские власти и преуспеют, так только в том, что настроят против себя свой собственный народ. Последствия могут быть самые непредсказуемые», — резюмирует Владимир Джабаров.

Киев не признает ошибок

Казалось бы, для Киева сейчас самое разумное одуматься, подать назад и отказаться от своей последней дискриминационной меры в отношении россиян. К несчастью, практика последних лет показала, что украинская сторона не склонна корректировать свой враждебный курс в отношении России.

«Так и здесь. Регистрация россиян на специальном сайте — явная дискриминация. Тем более эта мера не соответствует соглашению о безвизовом въезде, которое действует между нашими странами. К сожалению, в дальнейшем положение дел лишь усугубится. Об этом, на мой взгляд, свидетельствуют все последние заявления Турчинова, Порошенко и других представителей высшего украинского руководства», — подводит итог Владимир Джабаров.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 10 июля объявил о решении ввести обязательный сбор биометрических данных с въезжающих иностранцев. Секретарь СНБО Александр Турчинов не стал скрывать, что эта мера затронет главным образом россиян. Если российские граждане желают попасть на территорию «незалежной», то они будут обязаны предварительно зарегистрироваться в электронной системе украинского МИД и предоставить о себе некоторые данные.