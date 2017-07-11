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Разведка ЛНР узнала о переброске танков и артиллерии ВСУ в Донбасс
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    Разведка ЛНР узнала о переброске танков и артиллерии ВСУ в Донбасс

    14:51  11 Июля 2017
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    Разведка ЛНР узнала о переброске танков и артиллерии ВСУ в Донбасс

    Луганск, 11 июля. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают перебрасывать военную технику и тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    По данным разведки ЛНР, украинские силовики перебросили в район населенного пункта Валуйское две самоходные артиллерийские установки «Акация» калибра 152-мм, а также три грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами.

    Кроме того, на позициях ВСУ в районе поселка Болотенное обнаружены два танка Т-64, три БМП, а также два грузовых автомобиля с боеприпасами.   

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #украина #лнр #луганск
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