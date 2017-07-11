Туман парализовал работу тюменского аэропорта «Рощино»

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Тюмень, 11 июля. Сильный туман стал причиной задержки рейсов в тюменском аэропорту «Рощино». Сообщается, что в некоторых случаях задержка доходила до 5-7 часов.

Аэропорт до сих пор принимает самолеты, которые должны были приземлиться еще ночью. Согласно предварительным данным, воздушная гавань не принимала самолеты с 01.00 до 8.40.

В результате с опозданием прибыли семь рейсов из Минеральных вод, Петербурга, Москвы, Симферополя, Антальи, Сургута и Нижневартовска. Как передает Ura.ru, три самолета (Минводы, Петербург, Москва) были отправлены на запасной аэродром в Челябинск, еще три — в Екатеринбург. Как следует из расписания рейсов на сайте «Рощино», в настоящий момент аэровокзал работает в штатном режиме.